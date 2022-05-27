Логопед онлайн

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Онлайн занятия с логопедом

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Онлайн занятия с логопедами, дефектологами, нейропсихологами для детей и взрослых. Дистанционно, в любой точке мира

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Результат работы с логопедом онлайн

Видимый результат Ведем детальную диагностическую карту каждого клиента.

Гибкий подход

Гибкий подход При необходимости заменим педагога и скорректируем расписание.

Дистанционные занятия с логопедом из любой точки мира

Мы - рядом! Дистанционные занятия из любой точки мира по удобному графику.

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Почему нас выбирают?

У нас большой опыт

У нас большой опыт

Мы работаем с 2014 года и за это время помогли более 6000 ученикам.

Специалисты высокого класса

Специалисты высокого класса

Наши педагоги проходят строгий отбор профессионального совета и регулярно повышают квалификацию внутри компании.

Содружество мнений

Содружество мнений

В сложных случаях мы проводим консилиумы ведущих специалистов, что позволяет безошибочно достигать результата

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Подбираем
специалиста

Из 300 логопедов и дефектологов нашей компании администратор подберет специалиста, который вам поможет!

Подбираем специалиста

Тестовое
занятие

Специалист проведет бесплатную диагностику-консультацию. Расскажет, как будут проходить дальнейшие занятия.

Составляем индивидуальный график

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заниматься

После тестового занятия вы уточняете удобный график и приступаете к занятиям

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Результаты онлайн занятий с логопедом

Онлайн занятия с логопедами Буду Говорить эффективнее многих очных занятий.
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Отзывы о нас

Мы помогли поставить правильную речь уже более чем 6000 клиентам.
Читайте реальные отзывы наших клиентов!

Мария Дмитриевна
Мария Дмитриевна
Оценила нас 5 баллов

Добрый день! Хотела бы поблагодарить компанию «БУДУ ГОВОРИТЬ» за то, что предоставили мне настоящего профессионала в своем деле,нашего логопеда. Также, хочу поблагодарить за столь замечательный сервис. Менеджеры очень внятно все объяснили. Звук Р нам уже поставили. Ставим теперь другие звуки. ...

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Алёна
Алёна
Оценил нас 5 баллов

Долго подбирала логопеда для ребёнка 4 лет. В интернете случайно нашла компанию «Буду Говорить». В кратчайшие сроки к нам приехал логопед на диагностику. Ребёнок сразу пошёл на контакт, а это о многом говорит. Вот уже 3 месяц мы занимаемся со Светланой Николаевной Столбовой. Прекрасный логопед!!! Ребёно...

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Екатерина
Екатерина
Оценила нас 5 баллов

У нас много логопедических проблем, в школе ситуация начала усложняться. Начали срочно искать логопеда и нашли «Буду говорить», у школы много адресов, что удобно. Нам очень повезло с терпеливым, внимательным педагогом, которого зовут Абдурахманова Сожида Гайнидиновна. Несмотря на то, что у нас...

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Екатерина Колесникова
Екатерина Колесникова
Оценила нас 5 баллов

Мой сын (6 лет) остро нуждался в помощи логопеда, обратились в «Буду говорить» и нам быстро подобрали специалиста Середу Марину Васильевну, за что я очень благодарна. Мало того, что она потрясающий и квалифицированный специалист, результат работы которого стал очевиден после третьего занятия, она ещё и ...

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Александр Павлович
Александр Павлович
Оценил нас 5 баллов

Больная после инсульта, Маркова О.В. проходила реабилитацию у логопеда Зябликовой Светланы Александровны. Было обращено внимание на высокий профессиональный уровень, пунктуальность, внимательность. Был проведен курс логопедического массажа. Четкость речи значительно улучшилась. Хочу выразить искреннюю ....

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Людмила
Людмила
Оценил нас 5 баллов

Обратилась в компанию « Буду говорить» , чтобы подобрали логопеда для ребёнка. После нескольких занятий у ребёнка стали появляться в речи новые слова, он стал с лёгкостью повторять за нами. Логопед Родионова Алена Васильевна очень интересно проводила занятия , ребёнок с удовольствием с ней занимался . С...

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Наталья Противень
Наталья Противень
Оценила нас 5 баллов

Наши занятия с Верой Владимировной проходили по скайпу. До этого я не занималась онлайн, тем более над исправлением своей речи. Занятия всегда проходили в удобное для меня и моего специалиста время. Отельное спасибо центру «Буду Говорить» и его менеджерам за удобство, простоту организации и оплаты, обра...

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Ринат
Ринат
Оценил нас 5 баллов

Сначала заказал диагностику удаленную по скайп. Логопед все рассказал, как устранять проблему с буквой Р и сколько нужно работать и оказалось, что это бесплатно. Купил абонемент, занимаюсь месяц, чувствуется сдвиг, реальные улучшения в произношении звука. Понравилось, что звонят менеджеры, интересуются ...

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Вера
Вера
Оценила нас 5 баллов

Занимались подготовкой к школе с Енуковой Ниной Игоревной. Огромное ей спасибо за занятия!!! Занятия проходят в игровой форме, много занятий на развитие логики,
ребёнок в восторге.Дочка научилась читать, стала писать слова. Нина Игоревна, как педагог и психолог, дала нам рекомендации, как занимать...

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Наталия Лавренова
Наталия Лавренова
Оценила нас 5 баллов

Обратились в компанию «Буду говорить» в конце ноября 2022 года,так как сын не мог выговаривать слова и многие звуки, не было фразовой речи. В компании сразу порекомендовали опытного специалиста Пелькину Ирину Алексеевну, которая правильно подобрала методику и проводила регулярные занятия. Резу...

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Аноним
Аноним
Оценила нас 5 баллов

Мы воспользовались сервисом «Буду Говорить» для нашего сына, когда ему было 2 года и 10 месяцев.
Мы занимаемся третий месяц с Инной Арнольдовной и будем продолжать наши занятия.
Нам очень нравятся ее уроки: занятия прекрасно подготовлены, хороший и разнообразный материал, очень хор...

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Логопед - дефектолог: занятия онлайн

Благодаря современным технологиям, обучение стало намного доступнее для каждого, общение с узкопрофильными специалистами - ближе. Интернет вывел жизнь людей на новый уровень и сделал возможным моментальную передачу текста, изображений, видео и другой информации. Всё это предоставило новую возможность - дистанционное обучение. Сегодня большую популярность набрало онлайн изучение новых программ по Skype.

Специалисты считают, что из-за особенностей развития, детям требуется больше времени на обучение. Чтобы усвоить материал, ребенок тратит больше сил и времени. Когда малыш совсем не говорит, либо общение даётся ему трудно, речь скудная, технике чтения он обучается с трудом. При это ребенок косноязычен, не может выговаривать многие буквы.

Если в вашем регионе испытывается дефицит специалистов в этой сфере, либо запись к специалисту ведётся на месяцы вперед, есть хорошая альтернатива! Это дефектолог онлайн. Обучение по Skype дает хорошие результаты!

Консультации специалиста по Skype для детей и взрослых

Характерная особенность Skype-консультаций заключена в проведении терапевтических сеансов в прямом эфире. Бесплатные обучающие сеансы дают специалисту возможность решить проблему с пациентом в онлайн-режиме. Специалист планирует занятия, а затем по видеосвязи диагностирует дефекты речи. Возможно проведение таких сеансов как с детьми, так и со взрослыми.

Занятия для детей со специалистом в онлайн-режиме очень эффективны. Коррекция включает в себя работу со слухом и зрением. Чтобы дефектологическое занятие стало максимально эффективным, необходим скоростной интернет и хорошая гарнитура.

Минусом такой программы можно назвать невозможность тактильного контакта в тандеме специалист - пациент. В занятия с малышом невозможно включить конкретные предметы, к примеру, дать в руки ребенку мяч. Тем не менее присутствие родителя на занятиях и совместное обучение под контролем специалиста успех гарантируют.

У опытного логопеда-дефектолога занятия онлайн мало чем отличаются от традиционного визита в кабинет специалиста. Разнообразие в способах взаимодействия гарантированно приносят хороший результат терапии в течение небольшого срока.

С помощью веб-камеры по Skype специалист познакомит пациента со специальными предметами коррекции, а после занятий пришлет на эл. почту задание для самостоятельных занятий.

Занятия с логопедом-дефектологом онлайн помогают решить следующие проблемы:

  • Диагностическая коррекция и профилактика проблем в чтении и письме, в произношении звуков, проблем в общем речевом развитии.
  • Дать уроки по тренировке памяти, навыков мышления и внимания.
  • Подготовить к школьной программе.

Плюсы онлайн обучения

  • Онлайн занятия с дефектологом - это комплекс преимуществ:
  • Во время общения с тетей из монитора компьютера ребенок не скучает: он дома, а не в детсаде или школе.
  • Не требуется тратить время на дорогу в класс: занятия доступны в любую погоду!
  • Родители имеют возможность выбрать время для занятий по своему усмотрению.
  • Внимание ребенка на обучении будет максимально сосредоточено, так как детям всегда интересны новые, необычные технологии.
  • Проведение занятий возможно из любой точки мира, где есть Интернет.
  • При необходимости возможно сохранение анонимности.
  • Опытный онлайн специалист всегда обеспечит соответствующую обстановку для комфортного и результативного обучения.
  • Обучающемуся будет интересно работать с заданиями в процессе обучения онлайн, закрепление материала осуществляется во внеурочное время.
  • Очень важный момент: расценки на занятия онлайн ниже, чем аналогичные консультации в стационаре.

Логопед: занятия онлайн - это просто!

Оставьте на сайте заявку на бесплатный пробный урок. С вами свяжется менеджер для согласования удобной даты и времени проведения занятия.

Консультация займет не более 15 минут. Этого вполне достаточно, чтобы побеседовать со специалистом и получить ответы на интересующие вас вопросы. Логопед онлайн сделает диагностику ребенка в режиме онлайн, и на основании профессионального заключения предложит индивидуальный коррекционный план обучения.

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 Как воспользоваться сервисом
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Работаем с 2015 года
Работаем с 2015 года.

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Все, без исключения занятия оплачиваются через онлайн кассу и подотчетны в Государственных органах

Несем ответственность за специалиста
Несем ответственность за специалиста

Со всеми специалистами заключены официальные договора о качественном оказании услуг

Только профессиональные логопеды, дефектологи
Только профессиональные логопеды, дефектологи

Все специалисты прошли собеседования с проф. советом компании, предоставили рекомендации работодателей и своих учеников

Контроль безопасности здоровья клиентов
Контроль безопасности здоровья клиентов

Без наличия действующей медицинской книжки мы специалиста не допускаем к занятиям

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