Логопед онлайн

Логопед - дефектолог: занятия онлайн
Благодаря современным технологиям, обучение стало намного доступнее для каждого, общение с узкопрофильными специалистами - ближе. Интернет вывел жизнь людей на новый уровень и сделал возможным моментальную передачу текста, изображений, видео и другой информации. Всё это предоставило новую возможность - дистанционное обучение. Сегодня большую популярность набрало онлайн изучение новых программ по Skype.
Специалисты считают, что из-за особенностей развития, детям требуется больше времени на обучение. Чтобы усвоить материал, ребенок тратит больше сил и времени. Когда малыш совсем не говорит, либо общение даётся ему трудно, речь скудная, технике чтения он обучается с трудом. При это ребенок косноязычен, не может выговаривать многие буквы.
Если в вашем регионе испытывается дефицит специалистов в этой сфере, либо запись к специалисту ведётся на месяцы вперед, есть хорошая альтернатива! Это дефектолог онлайн. Обучение по Skype дает хорошие результаты!
Консультации специалиста по Skype для детей и взрослых
Характерная особенность Skype-консультаций заключена в проведении терапевтических сеансов в прямом эфире. Бесплатные обучающие сеансы дают специалисту возможность решить проблему с пациентом в онлайн-режиме. Специалист планирует занятия, а затем по видеосвязи диагностирует дефекты речи. Возможно проведение таких сеансов как с детьми, так и со взрослыми.
Занятия для детей со специалистом в онлайн-режиме очень эффективны. Коррекция включает в себя работу со слухом и зрением. Чтобы дефектологическое занятие стало максимально эффективным, необходим скоростной интернет и хорошая гарнитура.
Минусом такой программы можно назвать невозможность тактильного контакта в тандеме специалист - пациент. В занятия с малышом невозможно включить конкретные предметы, к примеру, дать в руки ребенку мяч. Тем не менее присутствие родителя на занятиях и совместное обучение под контролем специалиста успех гарантируют.
У опытного логопеда-дефектолога занятия онлайн мало чем отличаются от традиционного визита в кабинет специалиста. Разнообразие в способах взаимодействия гарантированно приносят хороший результат терапии в течение небольшого срока.
С помощью веб-камеры по Skype специалист познакомит пациента со специальными предметами коррекции, а после занятий пришлет на эл. почту задание для самостоятельных занятий.
Занятия с логопедом-дефектологом онлайн помогают решить следующие проблемы:
- Диагностическая коррекция и профилактика проблем в чтении и письме, в произношении звуков, проблем в общем речевом развитии.
- Дать уроки по тренировке памяти, навыков мышления и внимания.
- Подготовить к школьной программе.
Плюсы онлайн обучения
- Онлайн занятия с дефектологом - это комплекс преимуществ:
- Во время общения с тетей из монитора компьютера ребенок не скучает: он дома, а не в детсаде или школе.
- Не требуется тратить время на дорогу в класс: занятия доступны в любую погоду!
- Родители имеют возможность выбрать время для занятий по своему усмотрению.
- Внимание ребенка на обучении будет максимально сосредоточено, так как детям всегда интересны новые, необычные технологии.
- Проведение занятий возможно из любой точки мира, где есть Интернет.
- При необходимости возможно сохранение анонимности.
- Опытный онлайн специалист всегда обеспечит соответствующую обстановку для комфортного и результативного обучения.
- Обучающемуся будет интересно работать с заданиями в процессе обучения онлайн, закрепление материала осуществляется во внеурочное время.
- Очень важный момент: расценки на занятия онлайн ниже, чем аналогичные консультации в стационаре.
Логопед: занятия онлайн - это просто!
Оставьте на сайте заявку на бесплатный пробный урок. С вами свяжется менеджер для согласования удобной даты и времени проведения занятия.
Консультация займет не более 15 минут. Этого вполне достаточно, чтобы побеседовать со специалистом и получить ответы на интересующие вас вопросы. Логопед онлайн сделает диагностику ребенка в режиме онлайн, и на основании профессионального заключения предложит индивидуальный коррекционный план обучения.