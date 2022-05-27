Логопед онлайн

Логопед - дефектолог: занятия онлайн

Благодаря современным технологиям, обучение стало намного доступнее для каждого, общение с узкопрофильными специалистами - ближе. Интернет вывел жизнь людей на новый уровень и сделал возможным моментальную передачу текста, изображений, видео и другой информации. Всё это предоставило новую возможность - дистанционное обучение. Сегодня большую популярность набрало онлайн изучение новых программ по Skype.

Специалисты считают, что из-за особенностей развития, детям требуется больше времени на обучение. Чтобы усвоить материал, ребенок тратит больше сил и времени. Когда малыш совсем не говорит, либо общение даётся ему трудно, речь скудная, технике чтения он обучается с трудом. При это ребенок косноязычен, не может выговаривать многие буквы.

Если в вашем регионе испытывается дефицит специалистов в этой сфере, либо запись к специалисту ведётся на месяцы вперед, есть хорошая альтернатива! Это дефектолог онлайн. Обучение по Skype дает хорошие результаты!

Консультации специалиста по Skype для детей и взрослых

Характерная особенность Skype-консультаций заключена в проведении терапевтических сеансов в прямом эфире. Бесплатные обучающие сеансы дают специалисту возможность решить проблему с пациентом в онлайн-режиме. Специалист планирует занятия, а затем по видеосвязи диагностирует дефекты речи. Возможно проведение таких сеансов как с детьми, так и со взрослыми.

Занятия для детей со специалистом в онлайн-режиме очень эффективны. Коррекция включает в себя работу со слухом и зрением. Чтобы дефектологическое занятие стало максимально эффективным, необходим скоростной интернет и хорошая гарнитура.

Минусом такой программы можно назвать невозможность тактильного контакта в тандеме специалист - пациент. В занятия с малышом невозможно включить конкретные предметы, к примеру, дать в руки ребенку мяч. Тем не менее присутствие родителя на занятиях и совместное обучение под контролем специалиста успех гарантируют.

У опытного логопеда-дефектолога занятия онлайн мало чем отличаются от традиционного визита в кабинет специалиста. Разнообразие в способах взаимодействия гарантированно приносят хороший результат терапии в течение небольшого срока.

С помощью веб-камеры по Skype специалист познакомит пациента со специальными предметами коррекции, а после занятий пришлет на эл. почту задание для самостоятельных занятий.

Занятия с логопедом-дефектологом онлайн помогают решить следующие проблемы:

Диагностическая коррекция и профилактика проблем в чтении и письме, в произношении звуков, проблем в общем речевом развитии.

Дать уроки по тренировке памяти, навыков мышления и внимания.

Подготовить к школьной программе.

Плюсы онлайн обучения

Онлайн занятия с дефектологом - это комплекс преимуществ:

Во время общения с тетей из монитора компьютера ребенок не скучает: он дома, а не в детсаде или школе.

Не требуется тратить время на дорогу в класс: занятия доступны в любую погоду!

Родители имеют возможность выбрать время для занятий по своему усмотрению.

Внимание ребенка на обучении будет максимально сосредоточено, так как детям всегда интересны новые, необычные технологии.

Проведение занятий возможно из любой точки мира, где есть Интернет.

При необходимости возможно сохранение анонимности.

Опытный онлайн специалист всегда обеспечит соответствующую обстановку для комфортного и результативного обучения.

Обучающемуся будет интересно работать с заданиями в процессе обучения онлайн, закрепление материала осуществляется во внеурочное время.

Очень важный момент: расценки на занятия онлайн ниже, чем аналогичные консультации в стационаре.

Логопед: занятия онлайн - это просто!

Оставьте на сайте заявку на бесплатный пробный урок. С вами свяжется менеджер для согласования удобной даты и времени проведения занятия.