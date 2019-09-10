Это очень важный вопрос, потому что специалист должен найти подход к ребенку. Подобрать грамотный курс коррекции. Понять, подходит ли специалист, очень просто:

Ребенок радуется занятиям, ему хочется заниматься, он с радостью бежит на урок. Вы видите положительную динамику в пределах сроков, установленных специалистом.

Динамика — это очень тонкий момент, так как когда мы живём рядом с ребёнком и видим его каждый день, то плавные изменения не замечаются. Отличным вариантом для фиксации изменений может быть и видеозапись. Разучите с ребенком стих и снимайте его на видео каждую неделю. Смотрите, становится ли речь чёткой, появляются ли новые звуки. Наши специалисты также ведут подробные диагностические карты пациентов, в которых фиксируются все объективные изменения в ходе коррекции. Эти карты будут доступны вам в личном кабинете на нашем сайте.