Профессиональные
логопеды в Москве
Занятия с логопедом в Москве, онлайн занятия
из любой точки мира
Оплата абонемента в рассрочку
Индивидуальный график занятий
Удобная и безопасная оплата
занимайся сейчас плати потом с сервисом долями от Tinkoff на нашем сайтеВоспользоваться
Исправляем все виды речевых нарушений у детей и взрослых
Возможность заниматься в рассрочку и кредит
Логопеды проходят 5 этапов отбора на профессиональные и личностные качества
Более 100 логопедических кабинетов в Москве и МО
Собеседование с главным психологом компании
Собеседование с главным логопедом компании
Собеседование с генеральным директором
Прохождение теста на профессиональную компетенцию
Медосмотр
Мы помогли поставить правильную речь уже более чем 6000 клиентам.
Читайте реальные отзывы наших клиентов!
Добрый день! Хотела бы поблагодарить компанию «БУДУ ГОВОРИТЬ» за то, что предоставили мне настоящего профессионала в своем деле,нашего логопеда. Также, хочу поблагодарить за столь замечательный сервис. Менеджеры очень внятно все объяснили. Звук Р нам уже поставили. Ставим теперь другие звуки. ...
Долго подбирала логопеда для ребёнка 4 лет. В интернете случайно нашла компанию «Буду Говорить». В кратчайшие сроки к нам приехал логопед на диагностику. Ребёнок сразу пошёл на контакт, а это о многом говорит. Вот уже 3 месяц мы занимаемся со Светланой Николаевной Столбовой. Прекрасный логопед!!! Ребёно...
У нас много логопедических проблем, в школе ситуация начала усложняться. Начали срочно искать логопеда и нашли «Буду говорить», у школы много адресов, что удобно. Нам очень повезло с терпеливым, внимательным педагогом, которого зовут Абдурахманова Сожида Гайнидиновна. Несмотря на то, что у нас...
Мой сын (6 лет) остро нуждался в помощи логопеда, обратились в «Буду говорить» и нам быстро подобрали специалиста Середу Марину Васильевну, за что я очень благодарна. Мало того, что она потрясающий и квалифицированный специалист, результат работы которого стал очевиден после третьего занятия, она ещё и ...
Больная после инсульта, Маркова О.В. проходила реабилитацию у логопеда Зябликовой Светланы Александровны. Было обращено внимание на высокий профессиональный уровень, пунктуальность, внимательность. Был проведен курс логопедического массажа. Четкость речи значительно улучшилась. Хочу выразить искреннюю ....
Обратилась в компанию « Буду говорить» , чтобы подобрали логопеда для ребёнка. После нескольких занятий у ребёнка стали появляться в речи новые слова, он стал с лёгкостью повторять за нами. Логопед Родионова Алена Васильевна очень интересно проводила занятия , ребёнок с удовольствием с ней занимался . С...
Наши занятия с Верой Владимировной проходили по скайпу. До этого я не занималась онлайн, тем более над исправлением своей речи. Занятия всегда проходили в удобное для меня и моего специалиста время. Отельное спасибо центру «Буду Говорить» и его менеджерам за удобство, простоту организации и оплаты, обра...
Сначала заказал диагностику удаленную по скайп. Логопед все рассказал, как устранять проблему с буквой Р и сколько нужно работать и оказалось, что это бесплатно. Купил абонемент, занимаюсь месяц, чувствуется сдвиг, реальные улучшения в произношении звука. Понравилось, что звонят менеджеры, интересуются ...
Занимались подготовкой к школе с Енуковой Ниной Игоревной. Огромное ей спасибо за занятия!!! Занятия проходят в игровой форме, много занятий на развитие логики,
ребёнок в восторге.Дочка научилась читать, стала писать слова. Нина Игоревна, как педагог и психолог, дала нам рекомендации, как занимать...
Обратились в компанию «Буду говорить» в конце ноября 2022 года,так как сын не мог выговаривать слова и многие звуки, не было фразовой речи. В компании сразу порекомендовали опытного специалиста Пелькину Ирину Алексеевну, которая правильно подобрала методику и проводила регулярные занятия. Резу...
Давайте разберёмся, когда нужен логопед:
Мы рекомендуем наблюдение у смежных специалистов далеко не всегда. Но в некоторых случаях на нарушения речи влияет целая совокупность факторов, находящихся не только в компетенции логопеда . Поэтому после диагностики логопед может рекомендовать вам обратиться за консультацией к неврологу, отоларингологу, ортодонту или хирургу. В некоторых случаях нужна совместная работа с психологом. Своевременная и слаженная работа нескольких специалистов над решением одной проблемы дает наиболее быстрый и качественный результат.
Это очень важный вопрос, потому что специалист должен найти подход к ребенку. Подобрать грамотный курс коррекции. Понять, подходит ли специалист, очень просто:
Ребенок радуется занятиям, ему хочется заниматься, он с радостью бежит на урок. Вы видите положительную динамику в пределах сроков, установленных специалистом.
Динамика — это очень тонкий момент, так как когда мы живём рядом с ребёнком и видим его каждый день, то плавные изменения не замечаются. Отличным вариантом для фиксации изменений может быть и видеозапись. Разучите с ребенком стих и снимайте его на видео каждую неделю. Смотрите, становится ли речь чёткой, появляются ли новые звуки. Наши специалисты также ведут подробные диагностические карты пациентов, в которых фиксируются все объективные изменения в ходе коррекции. Эти карты будут доступны вам в личном кабинете на нашем сайте.
В этом случае мы заменим вам специалиста. Если вам по каким-то причинам не подошел специалист, сообщите об этом администратору и он заменит его с учетом ваших объективных запросов. В нашей компании задействовано несколько сотен профессиональных логопедов, дефектологов и психологов, что даёт возможность как замены, так и подбора специалиста в максимальном соответствии с вашими индивидуальными запросами.
У нас предусмотрены очные занятия, занятия онлайн и выезды педагогов на дом. На данный момент очные занятия мы можем проводить в 70-ти лого-центрах в разных частях Москвы. Узнать, где находятся наши логопедические кабинеты вы можете здесь.
Количество занятий подбирается индивидуально. Опытные специалисты могут уже на первом пробном занятии примерно определить количество сессий, необходимых для решения вашей проблемы. Мы предлагаем возможность приобрести 1, 4, 8, 16, 32 занятий. Покупка курса от 4-х сессий снижает стоимость каждого занятия. Чем больше занятий, тем дешевле будет их стоимость.
В ассоциации «Буду говорить» работают специалисты с разным уровнем подготовки. Есть младший, средний и ведущий специалист. Стоимость занятия зависит от квалификации и рейтинга выбранного специалиста, от вида занятия (онлайн, очное или выезд на дом), а также от количества купленных занятий. У нас предусмотрена возможность приобрести курс из 4, 8, 16, 32 занятий, что во многих случаях является выгодным для клиента решением.
Эта ассоциация создана на площадке компании «Буду говорить» и она является знаком качества, выделяющим нас среди подобных логопедических сообществ. Все сотрудники нашей компании проходят внутреннее тестирование на профессиональное соответствие. Специальная комиссия выносит решение об их допуске к работе в нашей компании. Для молодых специалистов мы проводим обучающие курсы внутри компании и допускаем к работе только тех, кто успешно сдал экзамены и соответствует уровню нашей площадки. Ассоциация также предполагает консилиумы и обмен профессиональным мнением по поводу сложных и необычных случаев пациентов. Ассоциация профессионалов речи — это активно развивающееся сообщество логопедов, дефектологов и психологов, определяющее высокий уровень работы для наших клиентов и комфортные условия для специалистов внутри площадки.
Оплата занятий происходит на сайте в разделе «Наши цены«. Там организован удобный инструмент, с помощью которого клиент может выбрать тариф, способ оказания услуги (онлайн, занятие в логопедическом кабинете или выезд на дом к клиенту), а также количество занятий по абонементам. Чем больше количество занятий в абонементе, тем дешевле выходит стоимость одного занятия. Оплатить выбранную услугу можно прямо на сайте через платежную систему банковской картой, либо воспользоваться рассрочкой.Чек о покупке абонемента или разового занятия приходит на электронную почту. Управление финансами и тарифами доступно в личном кабинете на нашем сайте, где вы можете контролировать процесс оказания услуг и получать обратную связь от наших специалистов.
У нашей компании на данный момент открыто более 70 кабинетов по Москве и в ближайших планах открытие таких кабинетов в других городах России, а также Европы. Преимущество нашей системы логопедических занятий в кабинетах состоит в том, что в них мы проводим занятия по принципу узкопрофильных запросов клиента, так как имеем возможность выбрать и отправить в нужную локацию максимально подходящего клиенту специалиста из нашей большой базы, насчитывающей несколько сотен профессиональных логопедов, дефектологов и психологов. В лого-центрах же, как правило, работа организуется по принципу локации, а не специализации — когда один или несколько логопедов пытаются решить любые вопросы клиентов, пришедших к ним в центр. А это, как вы понимаете, не всегда умещается в компетенцию одного-двух специалистов. Соответственно, страдает качество услуг и эффективность работы.
Записаться на консультациюудобным для Вас способом
Ваша заявка
успешно отправлена!
Купон успешно отправлен!
Ошибка
Анкета успешно отправлена!
Покупай сейчас – плати потом!