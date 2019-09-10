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Логопеды проходят 5 этапов отбора на профессиональные и личностные качества

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Наши логопеды проходят 5 этапов отбора

Собеседование с главным психологом компании

Собеседование с главным психологом компании

Собеседование с главным логопедом компании

Собеседование с главным логопедом компании

Собеседование с генеральным директором

Собеседование с генеральным директором

Прохождение теста на профессиональную компетенцию

Прохождение теста на профессиональную компетенцию

Медосмотр

Медосмотр

Отзывы о нас

Мы помогли поставить правильную речь уже более чем 6000 клиентам.
Читайте реальные отзывы наших клиентов!

Мария Дмитриевна
Мария Дмитриевна
Оценила нас 5 баллов

Добрый день! Хотела бы поблагодарить компанию «БУДУ ГОВОРИТЬ» за то, что предоставили мне настоящего профессионала в своем деле,нашего логопеда. Также, хочу поблагодарить за столь замечательный сервис. Менеджеры очень внятно все объяснили. Звук Р нам уже поставили. Ставим теперь другие звуки. ...

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Алёна
Алёна
Оценил нас 5 баллов

Долго подбирала логопеда для ребёнка 4 лет. В интернете случайно нашла компанию «Буду Говорить». В кратчайшие сроки к нам приехал логопед на диагностику. Ребёнок сразу пошёл на контакт, а это о многом говорит. Вот уже 3 месяц мы занимаемся со Светланой Николаевной Столбовой. Прекрасный логопед!!! Ребёно...

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Екатерина
Екатерина
Оценила нас 5 баллов

У нас много логопедических проблем, в школе ситуация начала усложняться. Начали срочно искать логопеда и нашли «Буду говорить», у школы много адресов, что удобно. Нам очень повезло с терпеливым, внимательным педагогом, которого зовут Абдурахманова Сожида Гайнидиновна. Несмотря на то, что у нас...

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Екатерина Колесникова
Екатерина Колесникова
Оценила нас 5 баллов

Мой сын (6 лет) остро нуждался в помощи логопеда, обратились в «Буду говорить» и нам быстро подобрали специалиста Середу Марину Васильевну, за что я очень благодарна. Мало того, что она потрясающий и квалифицированный специалист, результат работы которого стал очевиден после третьего занятия, она ещё и ...

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Александр Павлович
Александр Павлович
Оценил нас 5 баллов

Больная после инсульта, Маркова О.В. проходила реабилитацию у логопеда Зябликовой Светланы Александровны. Было обращено внимание на высокий профессиональный уровень, пунктуальность, внимательность. Был проведен курс логопедического массажа. Четкость речи значительно улучшилась. Хочу выразить искреннюю ....

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Людмила
Людмила
Оценил нас 5 баллов

Обратилась в компанию « Буду говорить» , чтобы подобрали логопеда для ребёнка. После нескольких занятий у ребёнка стали появляться в речи новые слова, он стал с лёгкостью повторять за нами. Логопед Родионова Алена Васильевна очень интересно проводила занятия , ребёнок с удовольствием с ней занимался . С...

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Наталья Противень
Наталья Противень
Оценила нас 5 баллов

Наши занятия с Верой Владимировной проходили по скайпу. До этого я не занималась онлайн, тем более над исправлением своей речи. Занятия всегда проходили в удобное для меня и моего специалиста время. Отельное спасибо центру «Буду Говорить» и его менеджерам за удобство, простоту организации и оплаты, обра...

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Ринат
Ринат
Оценил нас 5 баллов

Сначала заказал диагностику удаленную по скайп. Логопед все рассказал, как устранять проблему с буквой Р и сколько нужно работать и оказалось, что это бесплатно. Купил абонемент, занимаюсь месяц, чувствуется сдвиг, реальные улучшения в произношении звука. Понравилось, что звонят менеджеры, интересуются ...

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Вера
Вера
Оценила нас 5 баллов

Занимались подготовкой к школе с Енуковой Ниной Игоревной. Огромное ей спасибо за занятия!!! Занятия проходят в игровой форме, много занятий на развитие логики,
ребёнок в восторге.Дочка научилась читать, стала писать слова. Нина Игоревна, как педагог и психолог, дала нам рекомендации, как занимать...

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Наталия Лавренова
Наталия Лавренова
Оценила нас 5 баллов

Обратились в компанию «Буду говорить» в конце ноября 2022 года,так как сын не мог выговаривать слова и многие звуки, не было фразовой речи. В компании сразу порекомендовали опытного специалиста Пелькину Ирину Алексеевну, которая правильно подобрала методику и проводила регулярные занятия. Резу...

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Остались вопросы?

Как понять, нужен ли нам логопед?

Давайте разберёмся, когда нужен логопед:

  • Если в 3 года у ребенка крайне низкий словарный запас — ниже 1000 слов.
  • Если ребенок путает мягкие и твердые/звонкие и глухие. Если ребенок в 3 года стойко заменяет в речи «с» на «з» и наоборот (в-ф, б-п, т-д и т.п.).
  • Если малыш искажает слова до неузнаваемости (обилие странных, нелогичных замен слов). Перестановка слогов в слове. Для 2-3 лет это не критично, но в 4-5 лет стоит задуматься.
  • Если ребенок может разговаривать только громко, или только тихо.
  • Если к 4 годам не сформирован навык связной речи. Ребенку трудно составить предложение по картинке, а в общении он использует только короткие предложения.
  • Если к 4 годам в речи часто встречаются аграмматизмы: малыш не согласовывает слова в роде, числе, падеже, испытывает затруднения в употреблении союзов и предлогов, неправильно строит предложения.
  • Если ребенок начал сдавать назад в речевом развитии. Здесь как можно скорее стоит обратиться к логопеду!
Зачем нам при занятиях с логопедом назначают смежных специалистов?

Мы рекомендуем наблюдение у смежных специалистов далеко не всегда. Но в некоторых случаях на нарушения речи влияет целая совокупность факторов, находящихся не только в компетенции логопеда . Поэтому после диагностики логопед может рекомендовать вам обратиться за консультацией к неврологу, отоларингологу, ортодонту или хирургу. В некоторых случаях нужна совместная работа с психологом. Своевременная и слаженная работа нескольких специалистов над решением одной проблемы дает наиболее быстрый и качественный результат.

Как понять, подходит ли логопед?

Это очень важный вопрос, потому что специалист должен найти подход к ребенку. Подобрать грамотный курс коррекции. Понять, подходит ли специалист, очень просто:
Ребенок радуется занятиям, ему хочется заниматься, он с радостью бежит на урок. Вы видите положительную динамику в пределах сроков, установленных специалистом.

Динамика — это очень тонкий момент, так как когда мы живём рядом с ребёнком и видим его каждый день, то плавные изменения не замечаются. Отличным вариантом для фиксации изменений может быть и видеозапись. Разучите с ребенком стих и снимайте его на видео каждую неделю. Смотрите, становится ли речь чёткой,  появляются ли новые звуки. Наши специалисты также ведут подробные диагностические карты пациентов, в которых фиксируются все объективные изменения в ходе коррекции. Эти карты будут доступны вам в личном кабинете на нашем сайте.

Что делать, если специалист не подошел ребенку?

В этом случае мы заменим вам специалиста. Если вам по каким-то причинам не подошел специалист, сообщите об этом администратору и он заменит его с учетом ваших объективных запросов. В нашей компании задействовано несколько сотен профессиональных логопедов, дефектологов и психологов, что даёт возможность как замены, так и подбора специалиста в максимальном соответствии с вашими индивидуальными запросами.

У вас только онлайн-занятия?

У нас предусмотрены очные занятия, занятия онлайн и выезды педагогов на дом. На данный момент очные занятия мы можем проводить в 70-ти лого-центрах в разных частях Москвы. Узнать, где находятся наши логопедические кабинеты вы можете здесь.

Как рассчитывается необходимое количество занятий?

Количество занятий подбирается индивидуально. Опытные специалисты могут уже на первом пробном занятии примерно определить количество сессий, необходимых для решения вашей проблемы. Мы предлагаем возможность приобрести 1, 4, 8, 16, 32 занятий. Покупка курса от 4-х сессий снижает стоимость каждого занятия. Чем больше занятий, тем дешевле будет их стоимость.

От чего зависит стоимость занятия?

В ассоциации «Буду говорить» работают специалисты с разным уровнем подготовки. Есть младший, средний и ведущий специалист. Стоимость занятия зависит от квалификации и рейтинга выбранного специалиста, от вида занятия (онлайн, очное или выезд на дом), а также от количества купленных занятий. У нас предусмотрена возможность приобрести курс из 4, 8, 16, 32 занятий, что во многих случаях является выгодным для клиента решением.

Что такое Ассоциация профессионалов речи?

Эта ассоциация создана на площадке компании «Буду говорить» и она является знаком качества, выделяющим нас среди подобных логопедических сообществ. Все сотрудники нашей компании проходят внутреннее тестирование на профессиональное соответствие. Специальная комиссия выносит решение об их допуске к работе в нашей компании. Для молодых специалистов мы проводим обучающие курсы внутри компании и допускаем к работе только тех, кто успешно сдал экзамены и соответствует уровню нашей площадки. Ассоциация также предполагает консилиумы и обмен профессиональным мнением по поводу сложных и необычных случаев пациентов. Ассоциация профессионалов речи — это активно развивающееся сообщество логопедов, дефектологов и психологов, определяющее высокий уровень работы для наших клиентов и комфортные условия для специалистов внутри площадки.

Как происходит оплата занятий в вашей компании?

Оплата занятий происходит на сайте в разделе «Наши цены«. Там организован удобный инструмент, с помощью которого клиент может выбрать тариф, способ оказания услуги (онлайн, занятие в логопедическом кабинете или выезд на дом к клиенту), а также количество занятий по абонементам. Чем больше количество занятий в абонементе, тем дешевле выходит стоимость одного занятия. Оплатить выбранную услугу можно прямо на сайте через платежную систему банковской картой, либо воспользоваться рассрочкой.Чек о покупке абонемента или разового занятия приходит на электронную почту. Управление финансами и тарифами доступно в личном кабинете на нашем сайте, где вы можете контролировать процесс оказания услуг и получать обратную связь от наших специалистов.

В чем отличие ваших логопедических кабинетов от обычных лого-центров?

У нашей компании на данный момент открыто более 70 кабинетов по Москве и в ближайших планах открытие таких кабинетов в других городах России, а также Европы. Преимущество нашей системы логопедических занятий в кабинетах состоит в том, что в них мы проводим занятия по принципу узкопрофильных запросов клиента, так как имеем возможность выбрать и отправить в нужную локацию максимально подходящего клиенту специалиста из нашей большой базы, насчитывающей несколько сотен профессиональных логопедов, дефектологов и психологов. В лого-центрах же, как правило, работа организуется по принципу локации, а не специализации — когда один или несколько логопедов пытаются решить любые вопросы клиентов, пришедших к ним в центр. А это, как вы понимаете, не всегда умещается в компетенцию одного-двух специалистов. Соответственно, страдает качество услуг и эффективность работы.

В чем преимущества сотрудничества логопедов с вашей компанией?
  • Объём заявок от клиентов у нас больше, чем на общих профессиональных площадках, так как мы имеем узкую специализацию.
  • Наши цены, благодаря большому объему заявок и гибким тарифам, зачастую меньше чем на подобных площадках или у частных логопедов. Это выгодно как клиентам, так и специалистам.
  • Мы несем ответственность за оказание услуг, контролируем процесс занятий и решаем любые конфликтные и организационные вопросы в случае их возникновения.
  • Специалисты не тратят время и деньги на свою рекламу — мы обеспечиваем его заявками в полном объеме.
  • У нас очень удобно и функционально организована система контроля рабочего процесса в личном кабинете на сайте «Буду говорить».
  • Наша платформа берет на себя организационные вопросы: автоматически напоминает клиентам о занятиях, оповещает об изменениях и позволяет следить в личном кабинете за процессом оказания услуг. Это значительно разгружает личное время специалиста.
  • В случае отмены занятия или его срыва по вине клиента, мы компенсируем специалисту потраченное время, страхуя его от подобных ситуаций.
  • На нашей платформе специалисты работают в команде. У нас есть общий чат для вопросов, обмена мнениями и консилиумов по сложным и необычным случаям клиентов. Это особенно важно для молодых логопедов, имеющих возможность получить советы от более опытных коллег в комфортной и дружественной среде.
  • Наши специалисты обмениваются своими авторскими методиками и наработками внутри профессионального сообщества «Буду говорить», проводят лекции, семинары и вебинары на более выгодных условиях, чем за пределами нашей платформы.
  • В компании «Буду говорить» есть профессиональный совет специалистов, обратившись в который, любой член нашего сообщества гарантированно получит ответ на интересующие его рабочие вопросы.
  • У нас официальное трудоустройство. Все наши сотрудники юридически защищены трудовым договором.
  • В нашей компании специалист может организовать как дополнительную ситуативную подработку, так и полный стабильный доход с максимальным графиком работы.
    Сотрудники нашей компании получают корпоративные скидки у профильных партнеров.
  • У нас предусмотрены внутренние курсы для молодых специалистов.
  • Мы объединили наших сотрудников в Ассоциацию профессионалов речи, которая имеет внутреннее тестирование, предусматривает возможность повышения квалификации и является знаком качества на рынке оказания логопедических услуг.

Как начать заниматься?

1 Запишитесь на бесплатное
пробное занятие
2 Диагностика нарушений,
подбор программы
3 Оплата и старт
занятий
4 Успешная коррекция
речевых нарушений

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Несем ответственность за специалиста
Несем ответственность за специалиста

Со всеми специалистами заключены официальные договора о качественном оказании услуг

Только профессиональные логопеды, дефектологи
Только профессиональные логопеды, дефектологи

Все специалисты прошли собеседования с проф. советом компании, предоставили рекомендации работодателей и своих учеников

Контроль безопасности здоровья клиентов
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Без наличия действующей медицинской книжки мы специалиста не допускаем к занятиям

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